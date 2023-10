Ngày 21/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Hữu Hoàn (SN 1972, trú thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh) để điều tra về tội Hiếp dâm.

Theo cảnh sát, sau cuộc nhậu cùng nhóm bạn, vào khoảng 2h ngày 13/10, Hoàn vào nhà cụ bà T.T.T. (SN 83 tuổi, trú thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn), cho bà T. tiền uống sữa nhưng cụ bà không nhận.

Đối tượng Hoàn bị bắt giữ (Ảnh: Nhật Anh).

Hoàn ra về, tuy nhiên sau đó đã quay trở lại để thực hiện hành vi hiếp dâm. Vì tuổi cao sức yếu, lại bị đối tượng bóp cổ, dùng đèn pin đánh vào đầu nên cụ bà không thể chống cự. Sau khi hiếp dâm cụ bà, Hoàn bỏ về nhà lúc 5h cùng ngày.

Cụ bà sau đó đã nhờ hàng xóm báo với con trai mình, trình báo sự việc tới cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận, Công an huyện Vĩnh Linh đã triệu tập đối tượng Hoàn để lấy lời khai cũng như thực hiện các bước khám nghiệm hiện trường. Hoàn cũng đã được cơ quan công an đưa đi giám định tâm thần.

Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Sơn, Hoàn là đối tượng thường xuyên rượu bia, vợ và 2 con của đối tượng vì bị bạo hành nên đã bỏ đi nơi khác. Hiện Hoàn sống cùng bố mẹ ruột.