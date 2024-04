Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, cho hay đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng còn lại để điều tra, xử lý về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước đó, ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ tiếp nhận vụ án hình sự Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, xảy ra trên địa bàn do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an thành phố Tam Kỳ).

Qua quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ đã làm rõ, tiến hành khởi tố 24 bị can về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, theo quy định tại điều 326 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Kết quả điều tra xác định, năm 2022, B.V.T. và H.N.D. (cùng trú thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) tạo nhóm trên ứng dụng Zalo có tên "Hóng Clip Hot" nhằm mục đích chia sẻ, đăng tải, phổ biến các video chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy để những người trong nhóm xem, bình luận.

Sau đó, T. và D. thêm nhiều thành viên là người thân, bạn bè (chủ yếu đang làm việc, sinh sống trên địa bàn thành phố Tam Kỳ) vào nhóm để chia sẻ nhiều video, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy có nguồn gốc trên mạng xã hội.

Kết quả kiểm tra, trích xuất dữ liệu xác định, tính đến thời điểm bị phát hiện, nhóm Zalo "Hóng Clip Hot" có hơn 100 thành viên đang tham gia, đã đăng tải tổng cộng 247 video, trong đó có 239 video chứa nội dung khiêu dâm đồi trụy để phổ biến, truyền bá cho các thành viên trong nhóm xem, bình luận.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ đã khởi tố bị can 24 đối tượng đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng có vai trò tích cực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.