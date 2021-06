Bắt giam gã cha dượng đồi bại giao cấu với con riêng của vợ

Dân trí Lợi dụng sống chung nhà, gã cha dượng đã nảy sinh tình cảm rồi nhiều lần quan hệ với con gái riêng của vợ, hậu quả làm cháu bé mang thai khi mới 15 tuổi.

Ngày 19/6, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Danh Hận (42 tuổi, ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Nạn nhân là bé gái mới 15 tuổi, con riêng của vợ Hận.

Tại cơ quan công an, Hận khai nhận, vào năm 2017, Hận quen biết và về sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Kim C. (ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận), chị C. đã ly hôn chồng và có con riêng lúc này 9 tuổi.

Bị can Danh Hận.

Quá trình sống chung gia đình cùng nhau, bé gái lớn dần và Hận bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu với con gái riêng của vợ.

Khoảng tháng 6/2020, lợi dụng những lúc chị C. vắng nhà, Hận kêu con gái riêng của vợ vào phòng ngủ, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Sau đó Hận tiếp tục quan hệ nhiều lần với bé gái này, đến khoảng cuối tháng 11/2021, phát hiện con gái của vợ mang thai nên Hận dừng lại.

Thấy con mình có biểu hiện khác thường trong sinh hoạt, chị C. đưa con đi khám thì phát hiện đã mang thai 24 tuần tuổi. Lúc này bé gái mới nói cho mẹ hay do bị cha dượng nhiều lần quan hệ nên dẫn đến mang thai.

Nhận thấy hành vi của Hận có dấu hiệu vi phạm pháp luật và trái với luân thường đạo lý nên chị C. đã trình báo cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an Hận đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Nguyễn Hành