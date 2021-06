Công an điều tra tố giác bé gái sinh năm 2012 nghi bị hiếp dâm 2 lần

Dân trí Gia đình bé gái sinh năm 2012 tố bé bị một đối tượng nam sinh năm 2007 hiếp dâm 2 lần, một lần vào tháng 4/2019 và một lần vào tháng 6/2021. Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra làm rõ.

Từng khởi tố vụ án vào năm 2019

Theo đơn tố giác của gia đình bé T.T.B.Đ. (SN 2012, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), một ngày của tháng 4/2019, bé Đ. đi mua bánh kẹo ăn. Khi đi ngang nhà của K.M.N. (SN 2007, còn gọi là B.), bé Đ. bị đối tượng này kéo vào nhà, cùng với một người khác "có mái tóc màu đỏ" đã có hành vi hiếp dâm bé Đ.

Sau đó, gia đình bé Đ. đã trình báo vụ việc đến công an địa phương.

Ngày 29/7/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu có thông báo nêu rõ: Vào lúc 19h50 ngày 6/4/2019, bà T.T.N. (SN 1971, mẹ bé Đ.) đến Công an xã Hưng Hội trình báo về việc con gái của bà là bé T.T.B.Đ. bị đối tượng K.M.N. có hành vi xâm hại tình dục bé Đ. xảy ra cùng ngày tại nhà của N.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu xác định có dấu hiệu tội phạm nên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", để điều tra làm rõ người thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, quá trình điều tra do chưa xác định được bị can mà thời hạn điều tra đã hết nên ngày 29/11/2019, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Theo lời tố giác của gia đình nạn nhân, đây là khu vực bé T.T.B.Đ nghi bị xâm hại.

Tiếp tục tố bị hiếp dâm lần 2

Mới đây, gia đình bé T.T.B.Đ. tiếp tục có tố giác bé bị hiếp dâm lần 2, người bị tố cũng là đối tượng K.M.N.

Bà T.T.N. (mẹ bé Đ.) cho biết, chiều ngày 8/6, khi đi làm về thì thấy phần dưới của bé Đ. bị chảy máu rất nhiều. Sau khi hỏi thì bé Đ. cho biết bị tên N. hiếp dâm ở khu vực bên hông nhà vào buổi trưa.

Lúc này, bà N. đưa con gái lên Trạm y tế xã Hưng Hội và trình báo cho cán bộ địa phương biết vụ việc.

Theo giấy chuyển tuyến của Trạm Y tế xã Hưng Hội, khoảng 17h30 ngày 8/6, bé Đ. được gia đình đưa đến trạm để khám trong tình trạng bị chảy máu nhiều ở vùng kín, khai do bị hiếp dâm. Sau đó, bé được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Trong giấy ra viện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, bé Đ. vào viện lúc 20h50 ngày 8/6. Bé điều trị tại bệnh viện đến ngày 11/6 thì xuất viện, với chẩn đoán chấn thương sản khoa, khám và theo dõi sau cưỡng dâm.

Ngày 16/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND xã Hưng Hội xác nhận việc gia đình bà N. tố giác con gái bị hiếp dâm là có. Hiện công an đang điều tra nên chưa có kết luận chính thức.

Còn lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Lợi cũng cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện đã thu thập thông tin ban đầu và chuyển đến Công an tỉnh Bạc Liêu để điều tra theo thẩm quyền.

Huỳnh Hải