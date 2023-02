Bắt Giám đốc đăng kiểm đường thủy nội địa cùng 3 đăng kiểm viên

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc, bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, gồm: Nguyễn Trung Hải (59 tuổi, trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 11, Cục Đăng kiểm Việt Nam (đóng tại số 16 Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình); Vũ Văn Hạnh (44 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình); Trần Văn Quyết (36 tuổi) và Trần Công Trịnh (39 tuổi), cùng trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, đều là đăng kiểm viên.

Chi cục Đăng kiểm số 11, Cục Đăng kiểm Việt Nam, đóng tại số 16 Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình (Ảnh: H.Đ).

Các quyết định, lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ về các dấu hiệu sai phạm trong công tác kiểm tra thẩm định, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định lãnh đạo, cán bộ đăng kiểm thuộc Chi cục Đăng kiểm số 11 có hành vi nhận tiền từ các chủ phương tiện thủy nội địa đến làm thủ tục đăng kiểm để bỏ qua những lỗi về kỹ thuật, bảo vệ môi trường, qua đó cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện thủy nội địa không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ.