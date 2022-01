Bắt giám đốc công ty xây dựng mua bán trái phép hóa đơn

Dân trí Công an tỉnh An Giang vừa bắt tạm giam một chủ doanh nghiệp xây dựng chuyên mua bán hóa đơn trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Vân (41 tuổi, cư trú Tổ 1, ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018, Lê Thanh Vân thành lập và điều hành hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Vân Tân Châu và Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Giang Sơn Tân Châu, địa chỉ tại xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, An Giang.

Lê Thanh Vân (áo trắng) nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Nghiêm Túc).

Sau đó, Lê Thanh Vân đã mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của một số công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bán lại trái phép, thu lợi bất chính.

Cụ thể, Vân đã bán 197 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Vân Tân Châu, ghi khống mặt hàng cát tổng cộng 72.780m3, với tổng doanh số chưa thuế hơn 3,9 tỷ đồng.

Kế đến là 48 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Giang Sơn Tân Châu, ghi khống mặt hàng cát tổng cộng 14.540m3, với tổng doanh số chưa thuế hơn 790 triệu đồng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng K.C (thuộc ấp Tân Hòa B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và thu lợi bất chính với số tiền hơn 260 triệu đồng.

Qua làm việc ban đầu, Lê Thanh Vân thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành