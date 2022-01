Bắt giam chủ quán cà phê cầm đầu đường dây môi giới mại dâm

Ngày 11/1, Công an huyện Như Xuân cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Dương Thị Lan (SN 1983), xã Cát Tân, huyện Như Xuân - chủ quán cà phê Lan Rừng (thị trấn Yên Cát) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, qua công tác kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Thu Hoa (ở thị trấn Yên Cát), Công an huyện Như Xuân phát hiện tại phòng số 101 và 102 của nhà nghỉ này có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, gồm: Lô Thị N. (SN 1989) ở Nga My, Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Lương Thị T. (SN 1982) ở Thành Sơn, Anh Sơn, Nghệ An; Lê Văn N. ở Nghĩa Đàn, Nghệ An; Hoàng Văn T. ở Như Xuân, Thanh Hóa.

Khai thác mở rộng, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Như Xuân đã bắt khẩn cấp đối với Dương Thị Lan là đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mại dâm.

Được biết, mỗi lượt bán dâm giá 500.000 đồng; gái bán dâm hưởng 300.000 đồng còn Lan nhận 200.000 đồng là thù lao môi giới.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.