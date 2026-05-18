Bắt giam 5 đối tượng mang dao, kéo đi đánh nhau

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can gồm: Đào Văn Mạnh (SN 1998), Nguyễn Quốc Tùng (SN 1994), cùng trú tại phường Vị Khê; Trần Xuân Tùng, Hàn Tiểu Hoàng (đều SN 2003, ở phường Nam Định) và Trần Văn Tùng (SN 1999, trú phường Thiên Trường), để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, do có mâu thuẫn cá nhân, nhóm 5 đối tượng trên đã bàn bạc, rủ nhau chuẩn bị hung khí là kéo, dao… đi đánh nhau với nhóm của anh Phạm Văn Phong (SN 1995, trú ở phường Vị Khê, Ninh Bình).

Khi nhóm của anh Phong vừa đến, nhóm của Mạnh dùng các hung khí đã chuẩn bị từ trước đánh anh Phong khiến nạn nhân bị thương.

Theo cảnh sát, hành vi của các đối tượng trên thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe của người khác; gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.