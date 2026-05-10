Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đi xe máy lạng lách còn quay video thị uy

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Thế Huy (SN 2008), Trần Bá Phong (SN 2009), Trần Thế Huy (SN 2008), Tô Ngọc Lực (SN 2009); Đỗ Anh Tài (SN 2009), Đỗ Trọng Trường (SN 2008), Trần Doãn Tuấn (SN 2009), đều trú tại xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển các tài liệu liên quan đến UBND xã Bình Giang và xã Bình An đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường đối với 6 đối tượng trú tại 2 xã trên về các hành vi vi phạm nhưng chưa đến mức bị khởi tố hình sự.

Theo cảnh sát, nhóm 13 thanh, thiếu niên trú 2 xã nói trên đã có hành vi tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao trên quốc lộ 21B. Nhóm này còn sử dụng khẩu trang che biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng, nẹt bô, chuẩn bị hung khí như dao phóng lợn, đinh ba, kiếm dài, vỏ chai thủy tinh, quay lại video để ra oai, thị uy, thể hiện bản thân.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.