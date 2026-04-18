Bắt giam 2 kẻ đổ hơn 500 tấn da bò phế thải ở Đồng Nai

Ngày 18/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa (đều sinh năm 1986, ngụ tại TPHCM) để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.

Nơi 2 đối tượng tập kết da bò phế thải (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, Phan Văn Lợi mua mặt hàng da bò vụn phế thải về bán lại cho các nhà máy để kiếm lời. Cuối năm 2024, Lợi đã mua hơn 1.000 tấn da bò vụn phế thải, nhưng không tìm được nơi tiêu thụ.

Vì vậy, Lợi đã gọi Phạm Trọng Nghĩa, tìm kiếm bãi đất trống để thuê và tập kết chất thải da bò. Sau đó, Nghĩa đã thông qua người quen thuê bãi đất trống khoảng 4.000m2 của ông D. (sinh năm 1982, ngụ ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh) với giá 15 triệu đồng/tháng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, tổng khối lượng da bò phế thải mà 2 đối tượng đem đến đổ trái phép ra bãi đất trống thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, là hơn 567 tấn.

Sau khi đổ số chất thải trên ra môi trường, Lợi cùng đồng bọn đã bỏ mặc để đống chất thải tiếp xúc trực tiếp trên nền đất, không có mái che và để chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường xung quanh.

Bị can Phan Văn Lợi tại Công an tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cá nhân đã được Phan Văn Lợi, Phạm Trọng Nghĩa thuê vận chuyển số chất thải trên biết và nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, để làm việc theo quy định.