Bắt ghe chở hơn 7.000 bao hóa chất nghi nhập lậu, trị giá hàng tỷ đồng

Dân trí Ngành chức năng tỉnh An Giang vừa bắt giữ một phương tiện thủy chở hơn 7.000 bao, lít hóa chất, bột đá nghi nhập lậu có giá trị hơn 2,6 tỷ đồng.

Ngày 19/11, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện một phương tiện thủy (ghe gỗ) vận chuyển số lượng lớn hóa chất và bột đá có xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc. Trị giá hàng hóa khoảng 2,6 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 7h, ngày 18/11, trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, phát hiện ghe gỗ số hiệu AG - 189.61 đang neo đậu (tại ấp Thạnh Phú, xã Khánh An) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên phương tiện có chứa 1.280 bao (trọng lượng 32 tấn) hóa chất xuất xứ nước ngoài; 1.200 bao (trọng lượng 30 tấn) bột đá không rõ nguồn gốc và 21 phuy nhựa chứa 4.620 lít hóa chất xuất xứ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Pha (46 tuổi, trú tại xã Khánh An), thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên, nhưng ông Pha không xuất trình được hóa đơn hợp pháp theo hàng hóa thực tế để chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác tiến hành bàn giao cho Công an huyện An Phú lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành