Bắt gã đàn ông mang 8 tiền án, hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở Bình Phước

Ngày 28/6, Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho hay, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn An Bình (48 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long), kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi rồi cướp tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, đêm 13/6, Bình nhờ người đàn ông 36 tuổi lấy xe máy chở vào khu vực xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tìm nhà dân sơ hở để trộm tài sản. Sau đó, Bình đi bộ vào ấp 4, xã Minh Tâm.

Nguyễn An Bình bị cáo buộc gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Rạng sáng 14/6, Bình đột nhập vào nhà anh C. khi vợ chồng người này đi cạo mủ cao su. Lúc này, V. (10 tuổi, con gái anh C.) đang ngủ cùng em nhỏ trong nhà nên bị Bình dùng dao khống chế, hiếp dâm bé V. rồi cướp một điện thoại, một chiếc xe máy, và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Hớn Quản đến hiện trường, lấy lời khai nạn nhân, đồng thời truy xét kẻ gây án.

Sau nhiều ngày truy tìm, ngày 27/6, Công an huyện Hớn Quản đã bắt giữ được Bình khi kẻ này đang lẩn trốn tại phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành (Bình Phước). Theo cơ quan điều tra, Bình từng có 8 tiền án.

Công an huyện Hớn Quản đang điều tra, làm rõ vụ hành vi của Nguyễn An Bình cùng đồng phạm.