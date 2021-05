Dân trí Sau gần 3 ngày lẩn trốn, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm đâm chết bác sĩ nha khoa ở Bình Dương cùng một đồng phạm.

Hai đối tượng Thủy và Đông bị công an bắt giữ.

Sau khi đâm tử vong bác sĩ Phạm Văn T. (SN 1988 quê Bình Phước, bác sĩ nha khoa) vào đêm 4/5, tại khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, 2 nghi phạm tên Đông và Thủy (tự Thủy "Đen", cùng quê Nghệ An, tạm trú tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 ngày gây án.

Trước đó, ngay khi nhận tin báo về vụ việc, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ gây án. Công an tỉnh treo thưởng 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin để bắt kẻ gây án.

Hiện trường vụ án.

Theo hình ảnh camera ghi lại, đêm 4/5, có 2 đối tượng đi chung xe máy đến khu vực trên. Sau khi rảo một vòng, thanh niên ngồi sau xuống đi bộ, tiến lại gần chiếc xe máy để trước phòng khám nha khoa. Khi đang trộm xe, tên này bị anh T. phát hiện.

Lúc này, tên trộm lao đến phía anh T., rút dao đâm anh gục tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ lên xe đồng bọn tẩu thoát. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện vì thương tích nặng.

Trung Kiên