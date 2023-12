Bắt được đối tượng cướp tài sản của nhân viên cây xăng

Sáng 6/12, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Vũ Viết Hải (SN 1982, quê xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại cây xăng xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam vào tối 26/11.

Đối tượng Vũ Viết Hải tại cơ quan công an (Ảnh: Anh Vương).

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, khoảng 7h cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ bắt được đối tượng Vũ Viết Hải khi Hải đang lẩn trốn ở phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết trong quá trình trốn truy nã, Hải còn gây ra một vụ cướp giật tài sản ở đường Bạch Đằng, TP Tam Kỳ vào chiều 5/12.

Hải đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Như Dân trí đưa tin, tối 26/11, một đối tượng mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy vào cây xăng ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và sử dụng vật dụng giống liềm kề vào cổ nhân viên cây xăng, cướp khoảng 15 triệu đồng.