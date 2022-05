Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau hơn một năm lẩn trốn ở Trung Quốc

Ngày 11/5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, vừa qua, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận đối tượng truy nã đặc biệt do phía Trung Quốc bắt giữ và bàn giao.

Cơ quan chức năng Trung Quốc bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Theo Công an Hà Giang, đối tượng Thào Mý Say (sinh năm 1982) thường trú tại xã Thắng Mố, huyện Yên Minh, có lệnh truy nã đặc biệt của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 25/10/2020, do mâu thuẫn nhỏ và mê tín dị đoan, Thào Mý Say và Thào Mý Chơ đã ra tay đánh chết người em ruột của mình là Thào Mý Sùng.

Sau khi gây án, Say đã đưa vợ con bỏ trốn, còn Thào Mý Chơ đã bị bắt và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang tuyên phạt 15 tù giam.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Say và tổ chức truy bắt nghi phạm này.

Sau hơn 1 năm, cơ quan công an đã phát hiện Thào Mý Say đang lẩn trốn ở Trung Quốc. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Cục đối ngoại Bộ Công an trao đổi, đề nghị phía Trung Quốc phối hợp bắt giữ đối tượng Say.