Bắt đối tượng trốn nã sang Myanmar

Lúc 0h30 ngày 6/12, Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) phối hợp với Bộ Công an đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hoàng Văn Yên (SN 2005, ở huyện Tân Uyên) lẩn trốn sang Myanmar từ hơn một năm trước.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/11/2022, Yên cùng Lò Văn Sỹ (SN 2003, ở huyện Tân Uyên) đã cướp giật của cháu L.A.L. (SN 2010, ở thị trấn Tân Uyên) một chiếc điện thoại di động trị giá 2,7 triệu đồng.

Yên thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an Tân Uyên sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lò Văn Sỹ. Do thời điểm đó Yên chưa đủ 18 tuổi nên cảnh sát đã khởi tố bị can, ra quyết định giao cho người đại diện giám sát Yên.

Tuy nhiên Yên không chấp hành mà bỏ trốn. Qua trinh sát, cảnh sát phát hiện Yên đã trốn sang Myanmar.

Đến 0h30 ngày 6/12, khi Yên trở về Việt Nam, đang trốn vào khu vực nhà vệ sinh tại sân bay thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Yên khai nhận do sợ bị đi tù nên Yên đã bỏ trốn ra nước ngoài làm thuê bất hợp pháp.

Đối tượng Yên đã được Công an huyện Tân Uyên di lý về Lai Châu.