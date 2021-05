Bắt đối tượng phá hoại các pano tuyên truyền bầu cử

Dân trí Hàng loạt pano tuyên truyền về ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp bị kẻ xấu phá hoại. Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt nhanh đối tượng phá hoại hàng loạt pano nói trên.

Pano tuyên truyền về bầu cử HĐND các cấp tại khu vực đường Trường Thi, TP Vinh bị rạch xé.

Chiều 13/5, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã làm rõ và xử lý đối tượng T. T. L.G. trú tại huyện Nam Đàn về hành vi rạch, xé các pano tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, trước khu vực đường Trường Thi, TP Vinh.

Cơ quan điều tra cho biết, trước đó, vào sáng 12/5, tại khu vực đường Trường Thi - lực lượng chức năng phát hiện có một số pano kép tuyên truyền về bầu cử HĐND các cấp bị rạch xé.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an TP Vinh khẩn trương xác minh, làm rõ, truy tìm đối tượng phá hoại.

Qua các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất từ hệ thống camera, Công an TP Vinh phối hợp với Công an huyện Nam Đàn xác định, làm rõ đối tượng T.T.L.G. (SN 1993), trú tại huyện Nam Đàn là người phá hoại các pano tuyên truyền.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng G. được xác định bị tâm thần và bỏ trốn khỏi bệnh viện tâm thần Nghệ An trước đó một ngày (ngày 12/5).

Sau khi làm việc, Công an TP Vinh đã bàn giao đối tượng cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý.

N.P