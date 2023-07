Bắt đối tượng lừa gần 400 triệu đồng của người bán quần áo online

Ngày 5/7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thị xã Bỉm Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Phú Quốc (22 tuổi, trú xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Bị can bị bắt giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an thị xã Bỉm Sơn nhận được tin báo của anh N.T.A. (trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) về việc anh bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Lê Phú Quốc (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo điều tra ban đầu, thấy anh A. làm nghề bán quần áo trên mạng, Lê Phú Quốc lập một tài khoản Facebook ảo để hỏi mua quần áo.

Sau khi thống nhất giá cả và số lượng mua, đối tượng này đã gửi cho anh một đường link và yêu cầu anh đăng nhập vào đường link đó để nhận tiền đặt cọc mua hàng.

Tin lời đối tượng, anh A. truy cập vào đường link và nhập số tài khoản ngân hàng cùng mật khẩu, mã OTP giao dịch.

Sau đó, anh A. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã bị mất gần 400 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Lê Phú Quốc khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua vụ việc này, công an khuyến cáo người dân không nên truy cập vào các trang web giả mạo, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào; xác minh kỹ các thông tin trao đổi trên mạng xã hội, đặc biệt với các giao dịch mua bán liên quan đến tài chính.