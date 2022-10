Bắt đối tượng đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh "chui", sau đó bỏ trốn

Khoảng 8h35 sáng 4/10, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Công an phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng tổ chức bắt đối tượng truy nã Dương Văn Hữu (39 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), theo quyết định truy nã số 52, ngày 23/3/2022 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng, về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Dương Văn Hữu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trong 2 ngày 13, 14/12/2021, Dương Văn Hữu cùng 2 đối tượng khác đã tổ chức đón, dẫn 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới. Sau đó, các đối tượng này đưa 4 người Trung Quốc bàn giao cho Bùi Ngọc Đang (23 tuổi, trú tại Hà Nội) để tiếp tục đưa nhóm người đi sâu vào nội địa.

Khoảng 11h15 ngày 14/12/2021, nhóm của Đang và 4 người Trung Quốc đi đến thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) thì bất ngờ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Khi biết vụ việc bị phát hiện, đối tượng Dương Văn Hữu đã bỏ trốn tới Bình Phước. Ngày 4/10/2022, Hữu bị bắt giữ khi trở về nhà riêng tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng.

Hiện, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để tiếp tục xử lý đối tượng theo quy định.