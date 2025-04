Bắt đối tượng chặn đường phụ nữ trong đêm để cướp vàng

Ngày 10/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt khẩn cấp Nay Nam (47 tuổi, trú tại xã HBông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp tài sản của người phụ nữ đi đường.

Trước đó, vào tối 5/4, chị P.T.H. (SN 1992, trú tại xã Hbông) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thuộc thôn Lũh Ngó, xã Ia Hrú, huyện Chư Sê, bị một người đàn ông đi xe máy chặn lại.

Nam bị bắt giữ khi đang tìm cách tiêu thụ tài sản (Ảnh: Thế Hiếu).

Thấy vậy, chị H. hoảng hốt định quay đầu xe lại thì bị đối tượng này tiến đến cướp túi xách. Trong túi xách lúc này có hơn 4 triệu đồng, 1 điện thoại và 2 nhẫn vàng. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị H. đã trình báo với cơ quan công an. Từ nguồn tin báo, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Công an xã Ia Hrú và HBông để truy bắt đối tượng gây án.

Đến ngày 8/4, lực lượng công an đã bắt giữ Nam khi đối tượng đang tìm cách tiêu thụ số tài sản vừa cướp được của chị H.

Tại cơ quan công an, Nam khai nhận, khi đang đi ở đoạn đường vắng thấy chị H. đi một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản của nạn nhân.