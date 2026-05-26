Bắt 3 đối tượng rượt đuổi, nổ súng bắn ô tô

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Xuân Quyến, Nguyễn Tuấn Anh và Phạm Minh Thắng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, nhóm này có hành vi sử dụng ô tô rượt đuổi, chặn đầu rồi dùng súng tự chế bắn vào xe của người khác, gây hư hỏng tài sản.

3 đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6/5, lực lượng công an đã làm rõ các đối tượng liên quan. Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người trên.

Theo hồ sơ, Bùi Xuân Quyến từng có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ. Nguyễn Tuấn Anh có 2 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.