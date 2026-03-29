Khởi tố 8 đối tượng trong vụ 3 xe bán tải truy đuổi, hành hung người khác

Liên quan vụ nhóm người bị 3 xe bán tải truy đuổi, hành hung, tối 29/3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này vừa khởi tố 8 bị can để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với 3 bị can Nguyên, Hiếu, Thường (Ảnh: CTV).

Trong đó, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997), Nguyễn Trọng Thường (SN 1999) và Bùi Võ Khôi Nguyên (SN 2007); 5 đối tượng còn lại do chưa đủ 18 tuổi nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, lúc 20h ngày 19/3, ông N.T.H. (SN 1975, trú tại tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 người đi mua sầu riêng tại một vựa ở ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp.

Đến 2h30 ngày 20/3, trong quá trình thương lượng mua bán, hai bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi, dẫn đến đánh nhau, ông H. cùng những người bạn lên ô tô bỏ đi.

Lúc này, các đối tượng trong vựa sầu riêng nghĩ rằng nhóm ông H. mua sầu riêng không trả tiền nên dùng ô tô đuổi theo.

Khi đến gần khu vực Ngã tư Hưng Long các đối tượng bắt kịp, dùng ghế đập phá kính xe, hành hung 4 người trong nhóm của ông H..

Khi được mọi người can ngăn, hai bên nói chuyện và biết rõ nguyên nhân do hiểu lầm. Sau đó, nhóm bên vựa sầu riêng đã đưa những người bị thương đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo Công an các đơn vị cấp tỉnh và Công an xã Ngũ Hiệp khẩn trương phối hợp VKSND Khu vực 4 tiến hành xác minh, làm việc những người có liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.