Bắt 2 thanh niên vô cớ chém người giữa đường

Sáng ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Nghĩa (17 tuổi, trú phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) và Nguyễn Văn Phú (18 tuổi, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Hữu Nghĩa (trái) và Nguyễn Văn Phú (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, khoảng 20h ngày 2/4, Nghĩa cùng Phú và nhóm bạn điều khiển mô tô mang theo nhiều hung khí rủ nhau tìm và chém nhóm thanh thiếu niên ở phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên nhưng không gặp.

Trên đường quay về đến gần ngã tư đường Nguyễn Thái Học - Nguyễn Hoàng, thuộc phường Mỹ Hòa, thấy anh Nguyễn Trọng Đức (23 tuổi, trú phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) điều khiển mô tô, Nghĩa chặn đầu xe rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người anh này.

Lúc này, các đối tượng trong nhóm Nghĩa cũng đến dùng hung khí xông vào chém anh Đức, rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát trong đêm.

Anh Đức được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa An Giang cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hình sự Công an thành phố Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Mỹ Hòa nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nghĩa và Phú.

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, xác minh truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm.