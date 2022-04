Bắt 2 "lâm tặc" đánh nứt xương hàm người giữ rừng

Tối 29/4, lãnh đạo Công an huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Lê Minh (SN 1975), Trần Văn Ngọn (SN 1993, cùng trú tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, Minh và Ngọn là 2 người có hành vi chống đối, tấn công làm bị thương một nhân viên giữ rừng khi bị lực lượng này phát hiện đang chở cây rừng.

Cơ quan chức năng khám xét hiện trường vụ việc (Ảnh: Ban quản lý rừng).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào tối 26/4, tổ công tác của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) gồm 3 người tổ chức tuần tra theo kế hoạch truy quét chống phá rừng tại tiểu khu 201d (thuộc thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh).

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện 8 người sử dụng một xe máy cày và 3 xe máy có hành vi vận chuyển cây rừng trái phép nên yêu cầu kiểm tra.

Không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, Minh và Ngọn còn có hành vi phản kháng. Ngọn dùng cây gỗ đánh thẳng vào mặt anh D. (một thành viên tổ công tác).

Cú đánh của Ngọn làm anh D. bị nứt xương hàm, được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, sau đó phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị.

Sau khi tấn công tổ công, cả nhóm "lâm tặc" đã bỏ trốn khỏi hiện trường.