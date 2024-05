Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các bị can:

Huỳnh Hồng Danh (SN 1993, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam, Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Quảng Nam) về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức;

Nguyễn Tiện (SN 1996, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam, nhân viên Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Quảng Nam) về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức;

Tô Văn Thanh (SN 1987, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Đại Lộc ở Quảng Nam) về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Từ trái qua phải: Tô Văn Thanh, Nguyễn Tiện, Huỳnh Hồng Danh (Ảnh: Công an thành phố Tam Kỳ).

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Tam Kỳ phát hiện thông tin một số đối tượng có hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ giả tham gia đấu thầu công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ.

Quá trình điều tra xác định, năm 2024, Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Quảng Nam do Huỳnh Hồng Danh làm Giám đốc có tham gia dự thầu một số hạng mục, công trình do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ làm chủ đầu tư.

Huỳnh Hồng Danh cùng Nguyễn Tiện và Tô Văn Thanh đã làm giả văn bản của cơ quan nhà nước gửi đến Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ để chứng minh năng lực của công ty trong hồ sơ đấu thầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ đã tạm giữ đồ vật, tài liệu, gồm một máy tính xách tay, 3 điện thoại di động, 4 văn bản liên quan đến hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, một giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần và các tài liệu khác.

Cơ quan điều tra Công an thành phố Tam Kỳ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng làm rõ hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.