Bắt 2 đối tượng giả danh phóng viên lừa "chạy án"

Tối 27/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can với Nguyễn Đức Hoàn (SN 1989, quê Hưng Yên) và Võ Thành Đạt (SN 2000, ở TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo hồ sơ vụ án, hai đối tượng Hoàn và Đạt đều không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại tự nhận mình là cán bộ phóng viên đang công tác trong cơ quan báo chí uy tín, có nhiều mối quan hệ, có khả năng "chạy án" cho các bị can được tại ngoại và hưởng án treo.

Theo cảnh sát, bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng của các bị can và một số người liên quan rồi sử dụng cho mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.