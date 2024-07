Thủ đoạn của gã giám đốc khi tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài

Ngày 11/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Võ Tuấn Linh (29 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù và Phạm Thị Hòa (40 tuổi, ở Hải Phòng) 36 tháng tù treo cùng về tội Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Trước đó, ngày 13/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc 3 đối tượng có dấu hiệu trốn sang Hàn Quốc lao động trái phép thông qua hình thức đi du lịch.

Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Trần Văn T., Võ Thanh H. và Nguyễn Văn C. khai được Võ Tuấn Linh, Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Dolico (Công ty Dolico) tổ chức cho trốn đi lao động tại Hàn Quốc bằng hình thức cho nhân viên đi du lịch.

Quá trình điều tra làm rõ, trong khoảng tháng 9 đến tháng 10/2023, Võ Tuấn Linh đã trực tiếp và thông qua trung gian nhận hồ sơ, tổ chức cho 13 người đi Hàn Quốc trái phép.

Bị cáo Linh đã ký hợp đồng lao động để 13 người này giả là nhân viên của Công ty Dolico với mục đích xin được visa du lịch để xuất cảnh sang Hàn Quốc rồi trốn ở lại tìm việc làm.

Võ Tuấn Linh đã nhận từ 13 người trên tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho việc mua tour và làm visa là hơn 207 triệu đồng.

Giám đốc Công ty Dolico đã trả lại 1 tỷ đồng cho 4 người không đi được Hàn Quốc phải về nước, còn lại hưởng hơn 2,7 tỷ đồng.

Bị cáo Võ Tuấn Linh tại phiên tòa (Ảnh: Trần Tiến).

Đồng phạm với Võ Tuấn Linh trong vụ án trên là bị cáo Phạm Thị Hòa.

Hòa khai đã đưa cho Linh hồ sơ của những người có nhu cầu sang Hàn Quốc dưới hình thức du lịch rồi sau đó để họ trốn lại. Bị cáo thu của những người này 343-367 triệu đồng/người.

Cáo buộc cho rằng, Phạm Thị Hòa biết và đồng ý với 5 người về việc sẽ đưa họ trốn sang Hàn Quốc để lao động.

Sau đó, Hòa đã môi giới và thu hơn 1,7 tỷ đồng, trực tiếp liên hệ và chuyển tiền cho Võ Tuấn Linh để bị cáo này tạo các hợp đồng lao động giả làm nhân viên của Công ty Dolico, gửi hồ sơ này cho Công ty du lịch Hà Nội để làm thủ tục xin visa du lịch tại Hàn Quốc với mục đích trốn lại lao động trái phép.

Trong số những người đi Hàn Quốc có anh Nguyễn Văn C. và Võ Thanh H. Theo lời khai của 2 người này, tháng 8/2022, Phạm Thị Hòa hứa đưa 2 anh sang Hàn Quốc lao động với chi phí 345-358 triệu đồng/người.

Theo lời hứa của bị cáo, nếu 2 anh không tự tìm được việc, Hòa sẽ sắp xếp cho cả 2 làm việc tại nhà máy sản xuất Kim Chi.

Tuy nhiên, khi đến sân bay, anh C. và anh H. bị giữ lại kiểm tra, không được xuất cảnh.