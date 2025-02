Báo công an bắt vụ mua bán ma túy do chính mình… đặt hàng

Ngày 19/2, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo Nguyễn Lê Trung Hiếu (31 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk), Đinh Công Tín (38 tuổi, trú TPHCM) và Huỳnh Phước Tuấn (40 tuổi, trú tại TPHCM).

Theo cáo trạng, do có quen biết từ trước, ngày 29/5/2023, Hiếu liên lạc qua Zalo với Tín để hỏi mua ma túy đá. Sau đó, Tín liên lạc với Tuấn để mua 4 hộp ma túy đá, trọng lượng hơn 47g với giá 18 triệu đồng.

Bị cáo Hiếu (áo kẻ sọc) và các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Hạnh Văn).

Tín báo cho Hiếu giá ma túy là 20 triệu đồng và được Hiếu đồng ý mua. Hiếu nhờ người chuyển khoản tiền cho Tín để mua ma túy. Tín đã bắt xe khách di chuyển từ TPHCM về Đắk Lắk giao lại ma túy cho Hiếu.

Sáng 30/5/2023, Tín xuống xe khách liền bị một tổ công tác của Công an thành phố Buôn Ma Thuột bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tín khai đã mua ma túy của Tuấn và mang cho Hiếu. Từ lời khai này, công an mở rộng điều tra, bắt giữ Hiếu và Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận việc thỏa thuận mua ma túy và chuyển tiền thanh toán cho Tín là do Đại úy B.T.T. (cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Buôn Ma Thuột) chỉ đạo. Mục đích để Hiếu "câu" Tín mang ma túy từ TPHCM về Đắk Lắk để Đại úy T. bắt giữ.

Đại úy T. trình bày vào tháng 12/2022, Hiếu tự nguyện xin làm cộng tác viên cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm về ma túy. Đại úy T. báo cáo và được lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột đồng ý cho Hiếu làm cộng tác viên.

Trong quá trình tiếp xúc, cộng tác viên cung cấp được nhiều tin báo có giá trị cao, phục vụ hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy.

Theo Đại úy T., việc bắt giữ Đinh Công Tín là do Hiếu chủ động cung cấp thông tin vào ngày 29/5/2023 về việc có một nam giới ở TPHCM đi xe khách lên Đắk Lắk mang theo ma túy. Với các đặc điểm nhận dạng do Hiếu cung cấp, xác minh nguồn tin có căn cứ, Đại úy T. đã báo cáo lãnh đạo và được đồng ý việc bắt giữ Tín.

Khoảng 6h ngày 30/5/2023, khi Tín vừa xuống xe khách trước số nhà 49 Nguyễn Trãi (thành phố Buôn Ma Thuột) đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

Đại úy T. trình bày không có việc chỉ đạo, đưa tiền cho Hiếu để thỏa thuận mua bán trái phép chất ma túy nhằm mục đích bắt giữ Tín.

Theo cáo trạng, đến nay, ngoài lời khai của Hiếu, không có tài liệu nào chứng minh Đại úy T. chỉ đạo hay thỏa thuận trả tiền để Hiếu thỏa thuận mua bán, thanh toán tiền mua chất ma túy với Tín. Vì vậy, không có căn cứ xem xét xử lý Đại úy T. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Hiếu được công nhận là cộng tác viên trong phòng, chống tội phạm về ma túy và đã cung cấp thông tin để cơ quan công an bắt giữ Tín.

Tuy nhiên, bị cáo Hiếu không cung cấp được bằng chứng chứng minh mình thực hiện theo chỉ đạo của Đại úy T.. Với nhiều chứng cứ khác, Hội đồng xét xử cho rằng có đủ căn cứ chứng minh bị cáo Hiếu phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Trung Hiếu 7 năm tù, Huỳnh Phước Tuấn 15 năm 6 tháng tù, Đinh Công Tín 14 năm 6 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan đến Đại úy T., nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.