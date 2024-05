Ngày 31/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Hoàng Văn Thanh, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Nông, xác nhận, đơn vị đã có báo cáo đến Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) Bộ Công an về việc đình chỉ điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định sử dụng đất đai đối với vợ chồng ông Lê Trường (59 tuổi) và bà Tôn Nữ Kim Loan (67 tuổi), cùng trú tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.

Vợ chồng ông Trường, bà Loan mang thân phận bị can suốt 8 năm trước khi vụ án được đình chỉ (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo Thượng tá Thanh, vụ án có yếu tố phức tạp, đánh giá tội danh các thời điểm còn gặp khó khăn, do đó còn xảy ra tồn tại cần khắc phục.

Đối với việc xử lý trách nhiệm cán bộ có liên quan vụ việc, theo Thượng tá Thanh, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk Glong, cho biết, sau khi đình chỉ điều tra vụ án, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Ông Trường đề nghị các cơ quan có liên quan bồi thường những tổn thất về tinh thần, vật chất (Ảnh: Thúy Diễm).

Trưởng Công an huyện Đắk Glong cho rằng, vụ án xảy ra từ năm 2018, kéo dài do có tính chất phức tạp, phải tiến hành xác minh, giám định giá,… Hiện, nhiều cán bộ có liên quan vụ án đã chuyển vị trí công tác khác, chỉ còn điều tra viên vẫn đang công tác ở công an huyện.

Về yêu cầu bồi thường của cá nhân bị oan sai, theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, đơn vị sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định.