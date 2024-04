Băng chuyên tráo biển số xe cũ đổi xe mới bị triệt phá ở TPHCM

Ngày 4/3, Công an quận 12, TPHCM, đang tạm giữ Trịnh Hoài Trung (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn), Vũ Tô Hiệu (SN 1979, ngụ quận Bình Tân); Võ Thị Nhỡ (SN 1973, ngụ Long An); Nguyễn Văn Hồ (SN 1988; quê Bạc Liêu), Trần Bá Trình (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Định), Nguyễn Quốc Ngân (SN 1993, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cùng 2 người khác để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cảnh sát, các nghi phạm này nằm trong đường dây chuyên tráo biển số xe cũ vào các xe đắt tiền rồi trộm cắp, mang sang Campuchia tiêu thụ.

Trung (bìa trái) chuyên tráo biển số xe rồi cùng đồng bọn đưa sang Campuchia tiêu thụ (Ảnh: Công an cung cấp).

Thủ đoạn của nhóm này là dùng xe máy cũ giá rẻ đến các khu trường học, bệnh viện, chung cư, để tráo biển số xe đắt tiền. Sau khi qua mắt được bảo vệ, chúng liên hệ với nhóm "buôn xe gian" để đem sang Campuchia tiêu thụ.

Trước khi gây án, Trung cùng đồng bọn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Trong đó, Trung là người trực tiếp tráo đổi xe. Các nghi phạm còn lại có nhiệm vụ vận chuyển và tiêu thụ.

Nhóm này khai nhận từ năm 2021 đến nay đã thực hiện hàng chục vụ tráo đổi thành công nhiều xe máy trên địa bàn quận 12, quận Gò Vấp và huyện Hóc Môn.

Trước đó, Công an quận 12 đã khuyến cáo thủ đoạn tráo đổi biển số xe cũ để đổi lấy xe mới, xe đắt tiền.

Cụ thể, tội phạm trước khi gây án thường ngắm đến các bãi giữ xe công cộng như chung cư, siêu thị, trung tâm thương mại, bãi giữ xe trong các trường học, nơi đông người ra vào. Sau đó, họ đi xe máy cũ nát vào bãi giữ xe lấy vé, sau đó lực chọn những xe có giá trị cao để đậu cạnh.

Lợi dụng lúc khuất tầm nhìn, không có người để ý, chúng tráo đổi biển số xe bằng cách dùng băng keo 2 mặt để dán vào. Với những xe chưa có biển số, kẻ gian càng dễ dàng lấy biển khác gắn tạm thời và ung dung qua mặt bảo vệ soát vé ra khỏi bãi xe. Mỗi lần gây án, chúng thường đi 2-3 người và chiếm đoạt 2-3 xe.

Để ngăn chặn thủ đoạn này, Công an quận 12 khuyến cáo các bãi giữ xe cần nâng cao cảnh giác, trang bị camera an ninh; làm vé xe cẩn thận.

Với người dân gửi xe, cơ quan chức năng đề nghị lắp đặt thêm khóa chống trộm, thiết bị giám sát an ninh, thiết bị báo động, khóa bánh, khóa phanh đĩa; để xe gần chỗ bảo vệ, không khuất tầm nhìn; khi phát hiện kẻ nghi vấn cần kịp thời tố giác tội phạm, thông báo cho lực lượng công an để điều tra, bắt giữ.