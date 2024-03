Công an cảnh báo 7 thủ đoạn trộm, cướp xe máy

Liên quan đến tội phạm trộm cướp xe máy, Công an quận 12, TPHCM, vừa đăng tải thông tin tuyên truyền về các thủ đoạn gây án cũng như phương án phòng ngừa.

Trong đó, nổi lên là thủ đoạn tráo biển số xe để trộm cắp. Cụ thể, tội phạm trước khi gây án thường ngắm đến các bãi giữ xe công cộng như chung cư, siêu thị, trung tâm thương mại, bãi giữ xe trong các trường học, nơi đông người ra vào. Sau đó, họ đi xe máy cũ nát vào bãi giữ xe lấy vé, sau đó lực chọn những xe có giá trị cao để đậu cạnh.

Lợi dụng lúc khuất tầm nhìn, không có người để ý, chúng tráo đổi biển số xe bằng cách dùng băng keo 2 mặt để dán vào. Với những xe chưa có biển số, kẻ gian càng dễ dàng lấy biển khác gắn tạm thời và ung dung qua mặt bảo vệ soát vé ra khỏi bãi xe. Mỗi lần gây án, chúng thường đi 2-3 người và chiếm đoạt 2-3 xe.

Cảnh giác với thủ đoạn làm giả vé xe để lấy cắp xe máy tại các điểm giữ xe (Ảnh: Công an quận 12).

Ngoài ra, tội phạm còn sử dụng các thủ đoạn khác để trộm cắp xe máy như: Dắt nhầm xe, mất vé xe; làm vé giả; ghi thêm vào vé xe, trên thân xe; đóng vai là khách gửi xe; đóng vai là chủ nhận trông giữ xe.

Bên cạnh đó, Công an quận 12 còn cảnh báo thủ đoạn làm hỏng xe của khách để dàn cảnh cướp xe. Cụ thể, đối tượng mà nhóm tội phạm này hướng đến là phụ nữ.

Khi vào bãi gửi xe, kẻ gian sẽ tìm cách khóa xăng, rút bugi. Khi chủ xe lấy xe ra ngoài nhưng không thể nổ máy, nhóm này tiếp cận, giả vờ sửa giúp. Khi đã ngồi sẵn lên yên xe, chúng nhanh chóng nổ máy và tẩu thoát.

Để chống lại sự truy bắt, nhóm tội phạm bố trí vài người giả làm xe ôm, khách đi đường cùng hô hoán đuổi theo nhưng thực ra là che chắn cho nhau để tẩu thoát. Với những xe bị khóa xăng, đi được một đoạn sẽ bị chết máy. Lúc này, bọn chúng xuất hiện và diễn trò sửa xe giúp để cướp xe.

Theo Công an quận 12, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh, mang tính tổ chức gây hoang mang cho người dân, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, để ngăn chặn triệt để các sơ hở, thiếu sót cũng như hạn chế tối đa các vụ trộm cắp xe máy tại các bãi giữ xe, Công an quận 12 khuyến cáo các bãi giữ xe cần nâng cao cảnh giác, trang bị camera an ninh; làm vé xe cẩn thận.

Với người dân gửi xe, cơ quan chức năng đề nghị lắp đặt thêm khóa chống trộm, thiết bị giám sát an ninh, thiết bị báo động, khóa bánh, khóa phanh đĩa; để xe gần chỗ bảo vệ, không khuất tầm nhìn; khi phát hiện kẻ nghi vấn cần kịp thời tố giác tội phạm, thông báo cho lực lượng công an để điều tra, bắt giữ.