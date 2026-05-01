Bán ô tô rồi dùng chìa khóa dự phòng trộm xe về mang đi cầm cố

Ngày 1/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11/2025, Lập mua ô tô hiệu Ford, màu đen, biển kiểm soát 43B-165.xx và mang giấy chứng nhận đăng ký xe đi cầm cố tại một công ty tài chính với số tiền 400 triệu đồng.

Đầu tháng 2, do cần tiền tiêu xài, Lập liên hệ ông H.T.N. (trú tại phường Hải Vân, Đà Nẵng) để tiếp tục cầm cố chiếc xe trên với số tiền 500 triệu đồng, lãi suất 2%/tháng.

Sau khi ký giấy tờ cầm cố, Lập giao cho ông N. chìa khóa xe cùng giấy đăng ký xe. Khi được hỏi về chìa khóa dự phòng, Lập nói đã làm mất.

Đến ngày 9/2, ông N. phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe mà Lập giao trước đó là giả nên yêu cầu trả lại số tiền đã cầm cố.

Do cần tiền tiêu xài, Lập đề nghị bán chiếc xe cho ông N. với giá 800 triệu đồng. Sau khi trừ nợ, số tiền còn lại được thống nhất dùng để lấy lại giấy đăng ký xe từ công ty tài chính.

Tuy nhiên, đến ngày 23/3, do thiếu tiền tiêu xài, khi phát hiện chiếc xe đang để tại nhà ông N., Lập đã lén lút sử dụng chìa khóa dự phòng để lấy xe mang đi cầm cố với số tiền 230 triệu đồng.