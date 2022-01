"Bác thằng bần" dẫn đường cho thai phụ sắp sinh bước vào... trại giam

Hồ Khánh Ly (SN 1991) trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An bế bụng bầu 8 tháng đến tòa một mình. Người chồng cũ giờ đã yên ổn ở nơi mới, bố đứa trẻ trong bụng nghe đâu đang ở Trung Quốc, mẹ bị di chứng tai biến, thành ra chẳng ai đến để tiễn cô một đoạn đường trước khi bước vào trại giam.

Thực ra, người đàn bà đang gánh trên mình mấy bản án này cũng chả lạ lẫm gì khung cảnh của một phiên tòa nữa.

Bị cáo Hồ Khánh Ly "bế" bụng bầu 8 tháng tới dự phiên tòa. Trong vòng chưa đầy nửa năm, người phụ nữ này hầu tòa đến 3 lần (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước khi phiên tòa diễn ra, Hồ Khánh Ly bị Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 tháng tù về tội đánh bạc trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 13/8/2021.

Chỉ hơn 2 tháng sau, thai phụ này lại tiếp tục bị TAND thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) tuyên 2 năm 3 tháng tù về tội đánh bạc. Nay, Ly hầu tòa với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi chỉ khoảng một tháng nữa là chuyển dạ đứa con thứ 2.

Ly từng có một gia đình hạnh phúc. Hai vợ chồng và đứa con trai nhỏ sống tương đối ổn với quán ăn vặt nơi phố huyện. Nhưng rồi những bất đồng, mâu thuẫn nảy sinh dẫn tới hôn nhân tan vỡ. Ly bỏ chồng, bỏ luôn kế sinh nhai, về nhà bố mẹ ở.

Cũng không rõ có phải vì buồn chán hay áp lực chi tiêu cuộc sống mà Ly dấn thân vào bài bạc rồi không thể dứt được ra. Cậu con trai sau một thời gian ở với bố thì về với mẹ, nhưng mẹ cũng chẳng mấy khi ở nhà, thành thử bà ngoại vốn chịu di chứng của một lần tai biến phải gánh vác luôn việc nuôi cháu.

Ly đam mê bài bạc, lao vào nó như con thiêu thân nhưng mất nhiều hơn được. Không nghề nghiệp, không thu nhập nên đi mượn cũng chẳng ai cho. Ly bèn nghĩ ra một kế để đánh bóng bản thân hòng dễ bề "xoay tiền" đánh bạc.

Ly từng có một mái ấm, một công việc kinh doanh ổn định nhưng trượt dài trên con đường đam mê cờ bạc và phải trả giá đắt (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 1/3/2021, Ly đến một cửa hàng cho thuê xe tự lái ở TP Vinh thuê một ô tô giá 800.000 đồng/ngày, thời gian thuê trong vòng một tháng, đặt cọc trước 5 triệu đồng. Sau khi thuê được xe, Ly đặt hàng trên mạng để làm giả một bộ giấy tờ xe mang tên mình.

"Bị cáo làm giấy tờ giả nhằm để chứng tỏ với mọi người xe này là của mình. Khi mọi người thấy bị cáo có xe, nghĩ bị cáo cũng có tiền thì mới cho vay" - Ly trình bày trước tòa.

Người phụ nữ này khẳng định không có ý đồ lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe ngay từ đầu. Thế nhưng, khi thua bạc cháy túi, không còn chỗ để xoay xở gỡ gạc nên đã mang xe và bộ giấy tờ giả đi bán được 600 triệu đồng.

Ngày 1/4/2021, Hồ Khánh Ly đang tham gia đánh bạc tại thị xã Hồng Lĩnh thì công an ập vào. Ly nhanh chân tẩu thoát rồi tìm cách trốn sang Trung Quốc và bị phát lệnh truy nã. Ở đất khách quê người, Ly chung sống với một người đàn ông Việt Nam, cuối tháng 7/2021, Hồ Khánh Ly trở về nước.

Tất nhiên hành tung của người phụ nữ này không thể qua mắt được trinh sát tầm nã của Công an tỉnh Nghệ An. Ngày 6/8/2021, Hồ Khánh Ly bị bắt giữ khi đang ở trong khu cách ly dành cho người nhập cảnh và bàn giao cho công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra về tội đánh bạc.

Bị cáo Hồ Khánh Ly bật khóc rời phiên tòa sau khi lĩnh 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và phải thi hành bản án 12 năm 3 tháng tù cho 2 bản án còn "nợ" trước đó (Ảnh: Hoàng Lam).

Cũng chính lúc này, hành vi thuê xe rồi bán của Hồ Khánh Ly cũng bị phát giác. Do Hồ Khánh Ly đang mang thai và bị bệnh tiểu đường nặng nên sau đó được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại phục vụ điều tra, xét xử.

Hồ Khánh Ly điềm tĩnh trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử và mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật. "Bản thân bị cáo mang bệnh nặng, mẹ bị cáo bị tai biến, sức khỏe yếu, con bị cáo còn nhỏ, thiếu sự chăm sóc của bố, nay nếu bị cáo đi tù thì không ai chăm sóc con nhỏ, chăm sóc bố mẹ già yếu. Mong tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để sớm trở về nuôi con" - Hồ Khánh Ly bật khóc.

"Bị cáo nói thương con, thương bố mẹ nhưng bị cáo phạm hết tội này sang tội khác. Tại sao lúc đó bị cáo không nghĩ đến con, đến bố mẹ? Giờ phạm một lúc rất nhiều tội, bị cáo mới hối hận về việc mình đã làm. Bị cáo phải nghiêm khắc nhìn lại bản thân mình" - vị chủ tọa nói, bị cáo Ly vừa gật đầu vừa khóc.

Xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Khánh Ly 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với hai bản án 3 năm 3 tháng tù trước đó, tòa buộc Ly phải chịu mức hình phạt chung là 12 năm 3 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường số tiền 40 triệu đồng còn thiếu theo thỏa thuận trước đó với người bị hại.