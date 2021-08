Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm 2 tội danh

Dân trí Cơ quan CSĐT Công an An Giang cho biết, Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) ngoài cầm đầu vụ vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới, còn là chủ mưu vụ buôn lậu đường, túi xách và vận chuyển 470.000 USD.

Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ký quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh bị khởi tố 2 tội danh về "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" và một tội danh "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" (Ảnh: Phạm Giang).

Với vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can gồm: Phạm Thanh Sang (SN 1982); Nguyễn Văn Lê (SN 1984); Hồ Tuấn Linh (SN 1981) và Nguyễn Văn Minh, (SN 1991), cả 4 bị can đều ngụ tại huyện An Phú, An Giang.

Các bị can này là đối tượng trực tiếp thực hiện vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam. Qua đấu tranh, cả 4 bị can này đều khai nhận vụ vận chuyển trái phép số tiền này do Nguyễn Thị Kim Hạnh chủ mưu, cầm đầu.

Ngoài vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD, các bị can còn khai nhận từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, Hạnh đã nhiều lần chỉ đạo Phạm Thanh Sang gọi các bị can qua Campuchia nhận tiền USD đem về cho Hạnh và mỗi tháng mỗi người được trả công từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.

Căn cứ vào những chứng cứ đã thu thập, ngày 13/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD.

Tang vật trong vụ vận chuyển 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam (Ảnh: Phạm Giang).

Về vụ "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", ngày 23/12/2018, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng dùng ghe chở lậu quần áo, giày, túi xách. Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1981); Lê Văn Điện (SN 1980); Trần Văn Tánh (SN 1994) và Nguyễn Văn Lình (SN 1977) đều ngụ tại An Giang.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam cả 4 đối tượng trên về tội buôn lậu. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT khởi tố thêm đối tượng Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền, nhưng sau đó các đối tượng này bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao vụ án về Công an tỉnh An Giang.

Đến tháng 4/2020, 3 bị can bị Bùi Văn Miền, Võ Minh Phương và Trần Công Tới đã đến Công an xã Đa Phước (huyện An Phú) đầu thú. Đồng thời các bị can khai báo vụ buôn lậu đường cát, giày, túi xách vào 12/2018 là do Nguyễn Hoàng Út (Hoàng Út là em ruột Nguyễn Thị Kim Hạnh) chỉ đạo.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, các bị can đã khai nhận Nguyễn Thị Kim Hạnh chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu (đường cát, giày, túi xách…) bị bắt quả tang vào ngày 23/12/2018.

Với những chứng cứ rõ ràng ngày 13/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Ngoài 2 vụ án trên, trước đó, bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng xảy ra vào ngày 30/10/2020.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng đồng bọn là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới.

Nguyễn Hành - Phạm Giang