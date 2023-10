Bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu nhà báo Hàn Ni bồi thường đến 500 tỷ đồng

Ngày 12/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố nhà báo Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, ngụ TPHCM) và luật sư Trần Văn Sĩ (66 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bà Hàn Ni xuất hiện tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng hồi tháng 9 (Ảnh: Hải Long).

Theo kết luận điều tra mới nhất, bà Đặng Thị Hàn Ni khai nguyên nhân bị can có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do bà Hằng có những lời lẽ xúc phạm đến nữ nhà báo. Trong đó, có những phát ngôn nói bị can Hàn Ni tống tiền doanh nghiệp, phản động…

Bị can Trần Văn Sĩ khai lý do có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do bà Hằng nhục mạ nghệ sỹ, có những lời lẽ trái với thuần phong mỹ tục.

Còn phát ngôn của ông Sĩ liên quan đến Công ty cổ phần Đại Nam và quỹ Hằng Hữu là do bà Hằng yêu cầu nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc từ thiện.

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng). Người này yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng theo quy định pháp luật đối với hành vi của bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ.

Ngoài việc yêu cầu xử lý những người đã làm nhục mình và chồng, bà Nguyễn Phương Hằng còn yêu cầu họ phải bồi thường số tiền lớn.

"Do các đối tượng đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty Cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín quỹ từ thiện Hằng Hữu rất nặng nề nên bà Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại 300-500 tỷ đồng", kết luận điều tra nêu.

Đến nay ông Dũng và bà Hằng chưa cung cấp các tài liệu để chứng minh thiệt hại về vật chất và tinh thần liên quan đến vụ án.