Bà mẹ đơn thân tố hàng xóm xông vào nhà tắm sàm sỡ

Theo phản ánh của chị P.T.H.T., vào khoảng 8h sáng 25/2, khi chị đang tắm thì ông Hoàng Kim T. xông vào và có hành vi sàm sỡ.

Bị tấn công bất ngờ, chị T. hoảng loạn đẩy ông T. ra và chạy ra ngoài kêu cứu. Khi chạy ra đến sân, ông T. kéo tay chị T. lại, làm đứt chiếc lắc tay (vòng bạc) của chị. Chưa dừng lại, ông T. còn dùng tay đánh vào mặt chị T. và nói "Mày muốn sống yên ổn ở đây thì phải nghe theo tao".

Chị T. bỏ chạy ra khỏi nhà, đến khi ông T. ra về chị mới quay lại và trình báo sự việc lên công an

Sau khi tiếp nhận sự việc, chiều cùng ngày, Công an phường Minh Tân đã mời ông T. lên làm rõ vụ việc.

Chị T. cho biết, khi biết chị trình báo sự việc đến cơ quan công an, bà L.T.H. (vợ ông T.) đã có những lời nói xúc phạm danh dự chị.

"Vào sáng 26/2, Công an phường Minh Tân tiếp tục gọi tôi ra cơ quan công an làm việc. Tại đó ông T. đã nhận về hành vi đánh tôi, nộp phạt hành chính và xin lỗi về hành vi đánh tôi. Còn hành vi sàm sỡ tôi thì ông ấy không nhận", chị T. phản ánh.

Hiện chị T. đã làm đơn tố cáo ông T. lên Công an thị xã Kinh Môn và đề nghị xử lý ông T. với các hành vi: Tự ý xâm nhập vào nhà khi chưa có sự cho phép của người khác; Xâm hại về tình dục nhưng chưa đạt được mục đích với người khác; Xâm hại sức khỏe của người khác.

Còn đối với bà L.T.H., chị T. đề nghị xử lý về hành vi xúc phạm danh sự, nhân phẩm người khác.

Liên quan đến sự việc trên, theo thông báo của Công an phường Minh Tân trả lời đơn của chị T. có nội dung: Ông T. có hành vi dùng tay đánh một cái vào vùng mặt (vùng má bên trái) chị T. Công an phường Minh Tân đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với ông T. số tiền 400 nghìn. Về nội dung chị T. tố ông T. dùng tay sàm sỡ chị thì không đủ căn cứ để xác minh.

Sáng 1/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn cho biết, đơn vị đã nhận được đơn của chị T. và đang cho xác minh.

"Chúng tôi đã rút hồ sơ vụ việc từ Công an phường Minh Tân lên Công an thị xã Kinh Môn để làm rõ, theo quy định của luật. Khi có kết quả điều tra, xử lý vụ việc, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho cơ quan báo chí", lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn nói.