Bà chủ Chành cua 46 chỉ đạo đàn em gây tai nạn trên cao tốc

Liên quan đến vụ cưỡng đoạt hơn 40 tỷ đồng do Lâm Bích Dung (SN 1977, chủ Chành cua 46) và đồng bọn thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan.

Chi phối thị trường vận chuyển cua

Tại cơ quan điều tra, bà chủ Chành cua 46 tỏ ra bình tĩnh, khai rõ thủ đoạn chỉ đạo đàn em gây án. Cụ thể, Lâm Bích Dung thừa nhận bà ta giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chành cua.

Dưới trướng Dung còn có nhiều đàn em. Trong đó, Chí Tằng Sếnh (SN 1986, ngụ phường Bình Thới) có nhiệm vụ hỗ trợ Dung trong việc điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo. Các đối tượng còn lại được Dung giao nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển và thực hiện các hành vi nhằm duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua.

Đối tượng Lâm Bích Dung (Ảnh: Nguyễn Trang).

Dung cho biết, trường hợp các chủ xe đồng ý gửi cua vào Chành cua 46, bà ta thu phí 30.000/thùng. Nếu chủ xe không gửi hàng vô Chành cua 46, Dung sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn như tạo ra các cuộc va chạm nhằm cản trở, làm chậm trễ thời gian tài xế giao hàng. Do lo ngại bị trả đũa, nhiều chủ hàng và đơn vị vận chuyển buộc phải chấp nhận đưa hàng về Chành cua 46 gửi.

“Mục đích tôi gây cản trở giao thông, đập phá xe để giới kinh doanh cua biết tiếng của tôi, và họ buộc gửi cua vào Chành cua 46”, Dung khai. Ngoài ra, Dung còn phân công Mai Phước Huy theo dõi các xe không chở cua vào Chành cua 46 để bà ta lên kế hoạch “dằn mặt”.

Điển hình, ngày 21/9/2025, phát hiện một xe tải vận chuyển cua không đưa hàng qua Chành cua 46, các đối tượng đã theo dõi hành trình phương tiện và báo cáo cho Lâm Bích Dung. Sau đó, Dung chỉ đạo đàn em tổ chức đập phá xe tải nhằm răn đe, gây thiệt hại tài sản cho nạn nhân lên đến hơn 80 triệu đồng.

Vui mừng khi thoát khỏi nanh vuốt

Ông T.A. (nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản) cho biết bản thân chở cua cho một doanh nghiệp ở miền Tây. Thời gian đầu, việc làm ăn thuận lợi, ít khi xảy ra sự cố.

Tuy nhiên sau đó, ông bị một số đối tượng lạ tiếp cận, yêu cầu ông T.A. qua Chành xe 46 để gửi hàng hóa với giá 30.000 đồng/thùng cua. Nhận thấy giá cả cao, ông T.A. không đồng ý.

Công an lên kế hoạch triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản do Dung cầm đầu (Ảnh: Nguyễn Trang).

Kể từ đó, phía nạn nhân liên tục gặp sự cố về xe cộ, bị đập bể kính xe. Đỉnh điểm, trong một lần lái xe trên cao tốc, ô tô của T.A. bị các đối tượng cố tình gây ra tai nạn, dẫn đến việc bị trễ giờ giao hàng. Vụ việc này còn khiến nạn nhân mất 100 triệu đồng tiền sửa xe.

“Trong ngành vận chuyển cua, chỉ nghe Chành cua 46 thì ai cũng sợ. Tôi xin cảm ơn Công an TPHCM đã vào cuộc quyết liệt sau đơn tố giác và triệt phá đường dây này, để người dân làm ăn thoát khỏi băng bảo kê đáng sợ này”, nạn nhân chia sẻ.

Thiếu tá Trần Thanh Hậu cho hay, Chành cua 46 hoạt động với “luật ngầm” nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản. Mỗi thùng cua bị thu phí 30.000 đồng, nhưng với thời gian hoạt động dài, số lượng thùng cua lớn, dẫn đến số tiền mà nhóm này chiếm đoạt lên đến hơn 40 tỷ đồng.

“Mặc dù không phô trương việc thực hiện các vụ tai nạn, trong giới vận chuyển hàng hóa đều biết được do các đối tượng của Chành cua 46 thực hiện. Lý do Dung dàn xếp vụ tai nạn trên cao tốc vì bà ta muốn làm một vụ để đe dọa cả một hệ thống vận chuyển cua từ miền Tây lên TPHCM, để nạn nhân tập kết tại kho 46 cho đối tượng thu lợi nhuận”, Thiếu tá Trần Thanh Hậu chia sẻ.

Thiếu tá Trần Thanh Hậu chia sẻ về việc triệt phá băng tội phạm tại Chành cua 46 (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo Thiếu tá Hậu, sau 8 tháng theo dõi và lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã triệt phá toàn bộ đường dây, khởi tố 17 đối tượng.

Chiến công này là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, quyết liệt của lực lượng Công an TPHCM nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; đồng thời góp phần phòng ngừa, răn đe các hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để chi phối hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

“Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh đối với các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen", núp bóng doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật", Thiếu tá Trần Thanh Hậu nhấn mạnh.