Bà chủ Chành cua 46 ở TPHCM lập “luật ngầm”, cưỡng đoạt hơn 40 tỷ đồng

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản, Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Chành cua 46, địa chỉ số 113 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo Công an TPHCM, đây là kết quả đấu tranh chuyên án được Phòng Cảnh sát hình sự xác lập, tập trung điều tra trong suốt 8 tháng theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường đấu tranh, xử lý các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu "xã hội đen", núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm pháp.

Theo Công an TPHCM, Chành cua 46 hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp trung chuyển, kiểm đếm cua từ các tỉnh miền Tây đưa về TPHCM. Tuy nhiên, các đối tượng đã thiết lập cơ chế hoạt động mang tính áp đặt, buộc các chủ vựa cua và đơn vị vận chuyển phải đưa hàng về Chành cua 46 để kiểm đếm và nộp phí 30.000 đồng/thùng.

Kết quả điều tra xác định, Chành cua 46 tiếp nhận từ 1.000 đến 3.000 thùng cua mỗi ngày, thu phí khoảng 30 triệu đến 90 triệu đồng/ngày. Tổng số tiền thu lợi bất chính được cơ quan chức năng xác định là hơn 40 tỷ đồng.

Đối tượng Lâm Bích Dung (Ảnh: Nguyễn Trang).

Để duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua, các đối tượng thường xuyên sử dụng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây sức ép đối với những đơn vị không chấp hành "luật ngầm" do nhóm này đặt ra như đập phá/đốt phương tiện, gây sự cố giao thông nhằm cản trở việc giao nhận và làm hư hỏng cua. Do lo ngại bị trả đũa, nhiều chủ hàng và đơn vị vận chuyển buộc phải chấp nhận đưa hàng về Chành cua 46.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng đối tượng. Trong đó, Lâm Bích Dung (SN 1977, ngụ phường Bình Thới) giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Chành cua 46; Chí Tằng Sếnh (SN 1986, ngụ Phường Bình Thới) hỗ trợ điều phối hoạt động và triển khai chỉ đạo. Nhóm đối tượng còn lại có nhiệm vụ theo dõi, thu thập thông tin, giám sát hoạt động của các đơn vị vận chuyển và thực hiện các hành vi nhằm duy trì sự chi phối đối với thị trường vận chuyển cua.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ nhiều vụ cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt của nhóm đối tượng này. Điển hình, ngày 21/9/2025, phát hiện một xe tải vận chuyển cua không đưa hàng qua Chành cua 46, các đối tượng đã theo dõi hành trình phương tiện, báo cáo cho Lâm Bích Dung. Sau đó, Dung chỉ đạo đàn em tổ chức đập phá xe tải nhằm răn đe. Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ thêm nhiều vụ việc tương tự, gây thiệt hại tài sản hơn 80 triệu đồng.

Công an lên kế hoạch phá án (Ảnh: Nguyễn Trang).

Rạng sáng 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai lực lượng triệu tập các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhà chức trách phát hiện một số đối tượng có hành vi chống đối, cản trở hoạt động của cơ quan chức năng; trong đó có trường hợp sử dụng mạng xã hội để phát trực tiếp nhằm gây áp lực, kích động đám đông.