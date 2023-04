Anh trai đâm em tử vong trong cuộc cãi vã

Ngày 19/4, thông tin từ Công an Đồng Tháp cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Thanh Tuấn (42 tuổi), ngụ huyện Cao Lãnh, về tội Giết người.

Đoàn Thanh Tuấn tại cơ quan điều tra (Ảnh: CTV).

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/4, Đoàn Việt Tuấn (40 tuổi), em ruột của Thanh Tuấn, sau khi uống rượu đã có hành vi đánh ông Đoàn Văn Bé Sáu (79 tuổi) ngụ cùng địa phương.

Ông Sáu là bác ruột của hai anh em Tuấn. Đoàn Việt Tuấn không có việc làm ổn định, lười lao động nên ông Sáu thường xuyên nhắc nhở.

Tối cùng ngày, Đoàn Thanh Tuấn ngồi uống rượu với hàng xóm, nghe tin em ruột đánh bác nên đến nhà em để hỏi nguyên nhân.

Trong lúc hỏi chuyện, cả hai anh em đều lớn tiếng cãi vã, Việt Tuấn bị anh trai Đoàn Thanh Tuấn đâm tử vong.

Sau khi gây án, Đoàn Thanh Tuấn đến công an đầu thú.