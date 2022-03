Anh rể nửa đêm đột nhập vào nhà đánh em vợ nhập viện

Ngày 17/3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khách (SN 1964), trú tại xã Tân Lập, huyện Vũ Thư để điều tra về hành vi "Giết người".

Anh Nguyễn Như Hưng bị anh rể đánh nhập viện.

Trước đó, vào khoảng 3h30, ngày 7/3, anh Nguyễn Như Hưng (SN 1978), trú tại thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư đang ngủ tại nhà thì bị một đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vật cứng đánh nhiều nhát vào vùng đầu khiến anh Hưng bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Vũ Thư tập trung, xác minh, ra Quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Khách là kẻ gây ra vụ án trên. Nguyễn Văn Khách là anh rể của anh Nguyễn Như Hưng. Nguyên nhân ban đầu xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa đối tượng và nạn nhân.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.