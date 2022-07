Án giết người tăng, Giám đốc Công an Cà Mau nói gì?

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau tại kỳ họp HĐND mới đây, trong 6 tháng đầu năm 2022, một số loại tội phạm có giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng tội phạm giết người lại gia tăng, diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng đã khởi tố 13 vụ, 14 bị can (tăng 4 vụ so với cùng kỳ). Trọng án làm 14 tử vong, bị thương một người.

Theo đó, địa bàn xảy ra một số vụ giết nhiều người, giết người cướp tài sản, giết người thân giấu xác… gây xôn xao dư luận.

Điển hình, ngày 24/2, Quách Thành Luân do cần tiền tiêu xài đã dùng cây đánh chết ông N.V.P. (SN 1932) để cướp hơn 11 triệu đồng. Vụ việc xảy ra tại huyện Đầm Dơi.

Công an bắt đối tượng Phạm Văn Tròn đã giết chết em trai của mình vào ngày 11/4 (Ảnh: Công an Cà Mau)

Ngày 4/4, Nguyễn Hoàng Lên (SN 1989) do mâu thuẫn với "vợ hờ" là T.T.M.T., đã dùng dao và xà beng đoạt mạng chị T., bà N.N.X. (mẹ vợ Lên), cháu P.M.T. (con riêng của chị T.). Vụ án xảy ra tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân.

Theo Đại tá Phạm Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, các vụ án trên cho thấy nguyên nhân của án giết người chủ yếu do mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn tài sản tranh chấp, ngáo đá, từ rượu bia…

Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Giám đốc Công an Cà Mau nhận định, nhiều người có xu hướng giải quyết mâu thuẫn theo bạo lực. Trong khi đó, việc hòa giải lại lơ là, xem nhẹ nên mâu thuẫn âm thầm chứa chấp trong lòng đương sự nào đó, rồi khi người khác tác động mạnh thêm thành ra xử lý theo xu hướng bạo lực.

Đại tá Phạm Thành Sỹ nêu giải pháp, toàn xã hội, từng gia đình, từng công dân phải có ý thức chấp hành pháp luật. Lực lượng công an kết hợp các lực lượng khác tham mưu cho các cấp chính quyền để nắm từ đầu, có giải pháp kiên quyết, kiên trì cùng với gia đình, dòng họ để giải quyết mâu thuẫn, nếu không lại phát sinh những vụ án tương tự.