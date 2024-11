Ai cung cấp ma túy cho đường dây có 2 cựu cán bộ công an ở Hà Nội?

Trong đường dây Mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, VKSND Tối cao xác định Nguyễn Thị Kim Hương (39 tuổi, ở quận Long Biên) là đầu mối nhận, tổ chức tiêu thụ ma túy trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

Nguồn cung cấp ma túy cho Hương xuyên suốt vụ án là Nguyễn Thế Thành (32 tuổi, ở Thừa Thiên Huế).

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, đầu năm 2019, thông qua các mối quan hệ xã hội, Thành quen Hà Bá Vừ (ở Lào, quốc tịch Lào) và biết Vừ bán ma túy. Do đó, Thành và Vừ đã thỏa thuận mua bán ma túy với giá 150 triệu đồng/kg ma túy "đá", 3 triệu đồng/gói ma túy hồng phiến, mỗi gói 200 viên.

Bà trùm Hương "Mẩu" (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ma túy sẽ được người của Vừ vận chuyển qua biên giới Việt Nam và giao cho người của Thành tại các địa điểm gần biên giới, trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Việc tiêu thụ ma túy sẽ do Nguyễn Thế Thành phụ trách.

Cũng trong thời gian này, Thành ra Hà Nội sinh sống và quen Trương Tuấn Dũng (thường gọi Dũng "Bốp"). Sau đó, cả 2 thống nhất Thành sẽ phụ trách việc nhận ma túy từ người của Vừ và vận chuyển về đến Hà Nội, còn Dũng có nhiệm vụ tìm người tiêu thụ ma túy.

Khoảng đầu năm 2019, Dũng kể với Thành về Hương (thường gọi Hương "Mẩu") có khả năng mua và tiêu thụ ma túy, đồng thời có mối quan hệ rất tốt với cán bộ công an.

Sau đó, Dũng đã hẹn Hương đến nhà của Dũng tại tòa N01, chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) để giới thiệu với Thành và bàn bạc việc mua bán ma túy.

Tại đây, 3 người thống nhất ma túy sẽ được người của Thành và người của Dũng chịu trách nhiệm vận chuyển từ Hà Tĩnh, Nghệ An về Hà Nội giao cho người của Hương với giá 240 triệu đồng/kg ma túy "đá", 4 triệu đồng/gói hồng phiến.

Kết quả điều tra xác định, ma túy khi mang ra Hà Nội, được chia ra bán lẻ cho 2 đối tượng khác và các con nghiện trên địa bàn.

Quá trình thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các bị can nêu trên, có sự tiếp tay, trực tiếp tham gia của Hà Minh Đức, cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên, và Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên.