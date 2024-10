Cuộc trao đổi trên ô tô giữa vị cảnh sát với 3 kẻ buôn ma túy

Trong cáo trạng vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, VKSND Tối cao xác định Nguyễn Thị Kim Hương (39 tuổi, ở quận Long Biên) là đầu mối nhận, tổ chức tiêu thụ ma túy trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

Khoảng tháng 6/2019, Hương muốn tạo điều kiện để Trương Tuấn Dũng (48 tuổi) và Nguyễn Thế Thành (32 tuổi, ở Thừa Thiên Huế) có niềm tin và yên tâm bán ma túy cho mình nên đã sắp xếp cho 2 người đến nhà trọ của Hương ở số nhà 15, ngõ 987 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội).

Sau đó, Hương gọi điện cho Hà Minh Đức, cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên, đi ô tô hiệu Mazda CX5 màu trắng đến đón 3 người rồi đi lòng vòng tại quận Long Biên.

Trên xe, Hương giới thiệu cho Đức làm quen với Dũng và Thành. Hương nói: "Đây là anh Đức, cán bộ Đội ma túy Công an quận Long Biên để anh em biết mặt nhau" và trình bày việc mua bán ma túy đã có Đức đảm bảo an toàn.

Cuộc trò chuyện trên chiếc Mazda CX5 (Ảnh minh họa: P.V.).

Ngày 23/9/2019, Lê Hồng Hải (người sống với Hương như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn) cùng Nguyễn Thành Đức (35 tuổi, ở Hà Nội) bị Công an quận Long Biên bắt quả tang khi đang đi giao ma túy.

Tối cùng ngày, Hương báo Hà Minh Đức thông tin trên và được Đức trấn an.

Theo cáo trạng, bằng kinh nghiệm, Hà Minh Đức biết cơ quan điều tra sẽ khám xét các địa điểm liên quan nên đã nhờ người khác dặn Hương phải dọn dẹp, cất giấu toàn bộ ma túy và những vật dụng liên quan ra khỏi nhà trọ.

Sau khi nhận chỉ đạo, Hương dọn toàn bộ tang vật chuyển sang căn phòng 204 do Hương thuê trước đó tại địa chỉ 273 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang.

Ngày hôm sau, đúng như Hà Minh Đức dự đoán, nhà trọ của Hương tại số 15 ngõ 987 Ngô Gia Tự bị khám xét. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không phát hiện, thu giữ được đồ vật, tài liệu gì liên quan đến ma túy.

Đến khoảng cuối tháng 9/2019, Nguyễn Thành Đức được trả tự do và bàn giao cho Công an phường Đức Giang đưa đi cai nghiện. Lãnh đạo Công an phường Đức Giang đã giao Nguyễn Văn Hưng (cán bộ, người trước đó cũng giúp Hương vận chuyển ma túy) và Đào Thành Đạt (cảnh sát khu vực) chịu trách nhiệm làm các thủ tục để Đức cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Hưng đã báo cho Hương và được nhờ tạo điều kiện bố trí để cô ta và mọi người gặp Nguyễn Thành Đức trước khi đi cai nghiện. Hưng đồng ý và sắp xếp Đức gặp Hương và Dũng tại nhà riêng của vị cán bộ công an (ở số 17 Ngô Gia Tự).

Đầu tháng 1/2020, Hà Minh Đức hoàn thành việc cai nghiện. Đích thân Hưng đã lái xe chở Hương, Chế Quang Khôi (23 tuổi) đến đón Nguyễn Thành Đức về. Sau đó, Nguyễn Thành Đức tiếp tục cùng Hương mua bán ma túy.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 4/2019 đến tháng 3/2021, Hương và đồng bọn đã bán 30kg ma túy đá và 400 gói hồng phiến, tổng khối lượng 37,36kg, thu lời tổng hơn 9,5 tỷ đồng.

Trong đó, Nguyễn Văn Hưng được trả công 120 triệu đồng, Hà Minh Đức 90 triệu đồng, Hương hưởng lợi hơn 580 triệu đồng, Dũng và Thành hưởng 3,1 tỷ đồng, còn lại 5,7 tỷ đồng trả lại cho Hạ Bá Vừ (người Lào, đối tượng cung cấp ma túy).