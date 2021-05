Lời khai nghi phạm đâm chết bác sĩ nha khoa ở Bình Dương

Dân trí Trộm xe và bị phát hiện, Thủy lao ra tấn công nạn nhân. Thấy bác sĩ nha khoa ngã xuống đường, tên này rút dao đâm.

Camera ghi toàn cảnh tên trộm đâm chết bác sĩ ở Bình Dương

Nguyễn Hữu Thủy và Nguyễn Văn Đông bị giữ tại cơ quan công an.

Sáng 8/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Hữu Thủy (SN 1992, quê Nghệ An) và Nguyễn Văn Đông (SN 1991, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Trộm cắp tài sản".

Thủy là nghi phạm đã đâm tử vong bác sĩ Phạm Văn T. (SN 1988 quê Bình Phước, bác sĩ nha khoa) vào đêm 4/5, tại khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An. Công an tỉnh treo thưởng 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin để bắt kẻ gây án.

Gần 72 giờ tập trung truy xét, công an bắt Đông khi đối tượng trốn tại TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Thủy phát hiện tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).

Nguyễn Hữu Thủy tiếp cận trộm chiếc xe máy của anh T.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, đêm 4/5, do không có tiền tiêu xài, Đông điều khiển xe máy chở Thủy đi rảo quanh các tuyến đường tại khu vực phường An Phú để trộm cắp tài sản. Khi đi đến khu vực khu phố 4 (phường An Phú, TP Thuận An), Thủy xuống đi bộ "tìm mồi".

Đến tiệm thuốc tây của bác sĩ Phạm Văn T., Thủy phát hiện xe máy để phía trước nên tiếp cận, trộm cắp. Đang lấy chiếc xe ra thì Thủy bị anh T. phát hiện, chạy đến ngăn cản.

Hiện trường vụ án.

Hắn chống trả quyết liệt, đuổi theo tấn công anh T. Thấy nạn nhân ngã xuống đường, Thủy vẫn đâm dao vào ngực khiến bác sĩ sinh năm 1988 gục tại chỗ, tử vong. Gây án xong, Thủy lên xe máy của đồng phạm lẩn trốn cho tới khi bị bắt giữ.

