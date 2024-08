7 kẻ bảo kê, uy hiếp ngư dân ở Kiên Giang bị bắt

Ngày 27/8, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam 7 bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Từ trái qua: Hậu, Lợi, Tài (tức Đen), Nghĩa, Măn, Hào (tức Long), Văn Đồ (Ảnh: Hoàng Đô).

Họ gồm: Nguyễn Đức Tài (tức Đen, 29 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng); Lâm Văn Đồ (34 tuổi, ngụ huyện An Minh); Đinh Quang Hậu, (26 tuổi, ngụ TP Phú Quốc); Nguyễn Thanh Nghĩa (34 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh); Võ Văn Hào (tức Long, 21 tuổi), Văn Công Măn (33 tuổi) và Trương Văn Hữu Lợi (37 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang).

Tại công an, nhóm bị can khai nhận thấy bãi biển ven bờ thuộc huyện Hòn Đất (Kiên Giang) có nhiều hải sản, cả nhóm đã tự ý bao chiếm mặt biển tại vùng khai thác tự do. Chúng buộc ngư dân bán lại hải sản với giá thấp, nếu không sẽ lái vỏ máy công suất lớn, mang theo hung khí để rượt đuổi, đe dọa, gây thương tích.

Tang vật nhóm bị can dùng để tấn công ngư dân (Ảnh: Hoàng Đô).

Cơ quan công an xác định, nhóm người trên có liên quan vụ án bao chiếm mặt biển, thuộc vùng khai thác tự do ven bờ từ An Minh đến Kiên Lương (Kiên Giang) họ đang điều tra trước đó.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt giam 18 bị can, cho gia đình bảo lãnh 1 người.