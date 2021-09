6 đối tượng hoạt động "tín dụng đen" lãi suất lên đến 480%/năm

Dân trí Ngày 27/9, Công an Quảng Nam thông tin, đơn vị đang tạm giữ 6 đối tượng từ các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa vào địa bàn TP Tam Kỳ, Quảng Nam hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 480%/năm.

Các đối tượng trong nhóm cho vay lãi nặng.

Các đối tượng gồm Hà Văn Đông (sinh năm 1997), Hoàng Ngọc Phước (SN 2000), Lê Văn Tú (SN 2001), Phạm Hữu Quang (SN 1998, cùng trú tỉnh Thanh Hóa); Trần Văn Vĩnh (SN 1992), Đoàn Trung Bình (SN 1998, cùng trú tỉnh Ninh Bình).

Trong số này, các đối tượng Đông, Phước và Tú hoạt động chung một đường dây cho vay. Các đối tượng Quang, Vĩnh, Bình mỗi người tự hoạt động cho vay riêng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng này thuê nhà trọ tại các phường An Phú và Hòa Thuận, TP Tam Kỳ cho hơn 100 người vay tiền tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, với lãi suất dao động từ 20-40%/tháng tương đương 240-480%/năm, thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.

Một số tang vật, tài liệu lực lượng công an phát hiện tại nhà của các đối tượng (Ảnh: Công an Quảng Nam cung cấp).

Qua làm việc với gần 50 bị hại tại địa bàn TP Tam Kỳ, các huyện Núi Thành, Phú Ninh và Thăng Bình… lực lượng chức năng xác định phương thức các đối tượng cho vay "tín dụng đen" theo hình thức cho vay 10 triệu đồng chỉ đưa người vay 8 triệu đồng; sau 25 ngày, chúng thu 12,5 triệu đồng, lãi 4,5 triệu đồng và sau 25 ngày lại xoay vòng cho vay lại.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an tạm giữ 16 điện thoại di động, 5 chứng minh nhân dân, một hộ chiếu, 3 sổ hộ khẩu, một trích lục khai sinh, 3 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, một chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhiều giấy vay tiền viết tay, tiền mặt khoảng 35 triệu đồng và gần 10 nghìn tờ rơi.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục phối hợp Công an TP Tam Kỳ điều tra, mở rộng vụ việc.

Công Bính