6 cán bộ văn phòng đất đai, địa chính bị khởi tố vì "ăn" tiền làm sổ đỏ

Ngày 9/8, Trưởng Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An - cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 6 đối tượng, trong đó có 3 cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa gồm: Phạm Thị Bích Thương (SN 1984), Nguyễn Thị Mai (SN 1984), Trần Văn Dũng (SN 1991).

3 đối tượng (từ trái qua phải) Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Huế (Ảnh: CANA).

3 công chức địa chính các phường, xã gồm: Vũ Văn Hiệu (SN 1987) - công chức địa chính phường Quang Phong; Hồ Văn Minh (SN 1983) - công chức địa chính phường Quang Tiến và Nguyễn Thị Huế (SN 1982) - công chức địa chính phường Hòa Hiếu.

Theo cơ quan điều tra, sau một thời gian thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ, từ 15-27/7, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thị xã Thái Hòa đã xác lập chuyên án đấu tranh và lần lượt bắt, khởi tố 6 đối tượng nói trên với tội danh "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

3 đối tượng (từ trái qua phải) Vũ Văn Hiệu, Phạm Thị Bích Thương, Hồ Văn Minh (Ảnh: CANA).

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận đã móc nối, thông đồng với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, thu lợi bất chính 760 triệu đồng của người dân trong quá trình tiếp nhận 174 hồ sơ liên quan đến đất đai.

Sau khi Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ những đối tượng nêu trên, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân rất đồng tình, ủng hộ và mong muốn các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tang vật vụ án được Công an thị xã Thái Hòa thu giữ (Ảnh: CANA).

Công an thị xã Thái Hòa đang tạm giam 5 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Đây là chuyên án lớn nhất do Công an thị xã Thái Hòa khám phá trên lĩnh vực kinh tế, chức vụ từ trước tới nay.