57 nam nữ thanh niên phê ma túy trong quán bar Jet Lounge

Ngày 20/9, Công an TP Ninh Bình cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy của đơn vị vừa bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an kiểm tra quán bar trá hình Jet Lounge (Ảnh: CATP NB).

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 18/9, Tổ công tác của Công an TP Ninh Bình do Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy chủ trì đã tiến hành kiểm tra quán Jet Lounge (phường Đông Thành) do Nguyễn Văn Huy (SN 1993, trú xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong quán có 109 nam, nữ thanh niên đang nhảy theo nhạc công suất lớn cùng DJ, vũ công, sử dụng khí N20 (bóng cười). Cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ nhiều túi chứa ma túy dạng kẹo, ke trên sàn tầng 1 của quán và 110 bao thuốc lá ngoại, 3 bình khí N20 (khí cười), 40 sản phẩm thuốc lá điện tử, 52 chai rượu ngoại và nhiều vật dụng cùng dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phát hiện 57 đối tượng dương tính với chất ma túy (Ảnh: CATP NB).

Tiến hành xét nghiệm nhanh phát hiện 57/109 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình đã làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của 6 đối tượng.

Trong đó, Nguyễn Thị Hương (SN 1999, trú xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư) là đối tượng thường xuyên vào quán để hoạt động bán ma túy cho khách có nhu cầu. Riêng trong tối ngày 17/9, Hương đã bán ma túy dạng kẹo và ke cho 3 người tại quán.

Đối tượng Lưu Thị Kim Thu (SN 2005, trú xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư) có hành vi tàng trữ trái phép 0,270 gam ma túy dạng kẹo; Đinh Thế Ngọc (SN 1989, trú phường Phúc Thành, TP Ninh Bình) tàng trữ 0,505 gam ma túy dạng kẹo;

Các đối tượng Nguyễn Văn Điều (SN 1994, trú tại xã An Mỹ, Bình Lục, Hà Nam); Tống Thanh Hà (SN 1996, trú xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư); Nguyễn Hữu Huy (SN 1982, trú xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), cùng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của chủ cơ sở và các đối tượng có liên quan, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.