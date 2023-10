5 nhà thầu từ chối bồi thường vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 21/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục ngày xét xử thứ 6, vụ án vi phạm quy định về xây dựng, gây thiệt hại 460 tỷ đồng tại giai đoạn 2 (dài 74km) dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Những ngày vừa qua, hai nhà thầu Trung Quốc là tập đoàn xây dựng tỉnh Sơn Đông và Giang Tô không được tòa chấp nhận tư cách người đại diện do chưa trình được văn bản hợp pháp hóa lãnh sự cho giấy ủy quyền.

Hôm nay, luật sư bảo vệ quyền lợi cho cả hai nhà thầu dành gần 10 phút để viện dẫn năng lực nhà thầu.

Luật sư cho hay tại Việt Nam, ngoài dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tập đoàn Sơn Đông còn là nhà thầu thi công cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Nhà máy xử lý rác Sóc Sơn (Hà Nội).

Với chất lượng thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, luật sư cho biết, hai nhà thầu khẳng định đã thực hiện đúng hợp đồng, với quy chuẩn chủ đầu tư yêu cầu.

Đến nay chất lượng công trình vẫn đảm bảo, các thiếu sót hỏng hóc chỉ mang tính cục bộ, sửa chữa được.

Mặc dù công trình đã đưa vào sử dụng hơn 4 năm song chủ đầu tư VEC đã không thanh toán theo tiến độ. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho nhà thầu Trung Quốc.

Tại tòa, luật sư cho biết, hai nhà thầu là tập đoàn xây dựng tỉnh Sơn Đông và Giang Tô phản đối toàn bộ yêu cầu bồi thường thiệt hại của chủ đầu tư là Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) với lý do, không có căn cứ pháp lý.

Về phần dân sự trong vụ án hình sự cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, hai nhà thầu Trung Quốc cho rằng không phải đối tượng bị xem xét hay truy tố hình sự trong vụ án.

Hai nhà thầu đề nghị tòa xem lại thẩm quyền của Tòa án Việt Nam trong xét xử tranh chấp liên quan đến hợp đồng.

Tại phiên tòa, luật sư và đại diện hai nhà thầu Hàn Quốc là Lotte E&C và Posco E&C cũng phản đối việc VEC yêu cầu các nhà thầu bồi thường với lý do giám định kết luận không đúng, không chính xác, không đủ sức thuyết phục.

Nhà thầu Việt Nam duy nhất là Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) cũng không đồng thuận việc Viện kiểm sát yêu cầu các bị cáo bồi thường khi đánh giá đây là người lao động mà lợi nhuận doanh thu thì nhà thầu được hưởng.

Vì thế, nên để nhà thầu chịu trách nhiệm với các thiệt hại, nếu có, sẽ hợp lý hơn.

Nữ luật sư của CC1 mong HĐXX nhân văn và công minh để giảm án cho không chỉ riêng hai bị cáo thuộc gói thầu CC1 phụ trách mà cho cả 20 người còn lại.

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Nam giai đoạn 2, từ TP Tam Kỳ đến TP Quảng Ngãi, dài gần 74 km được chia làm 5 gói thầu từ A1 đến A5.

Trong đó, gói A1 giá trị 47,5 tỷ đồng do liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (CC 1) và Lotte E&C (Hàn Quốc) cùng thực hiện; gói A2 giá trị 129 tỷ đồng do tập đoàn công trình giao thông tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) thực hiện; gói A3 trị giá 85 tỷ đồng do tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) thực hiện; gói A4 trị giá 127 tỷ đồng do tập đoàn Lotte E&C (Hàn Quốc) thực hiện và gói A5 trị giá 71 tỷ đồng do Posco E&C (Hàn Quốc) thực hiện.

Trong vụ án, 5 nhà thầu này được xác định là bị đơn dân sự của vụ án, bị Viện kiểm sát đề nghị bồi hoàn giá trị 5 gói thầu, theo hợp đồng đã ký với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc.

Viện kiểm sát cũng đề nghị 22 bị cáo bồi thường thiệt hại của vụ án, 460 tỷ đồng.