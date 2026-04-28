Triệt phá đường dây ma túy ở Hưng Yên, bắt 3 đối tượng

Ngày 28/4, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, rạng sáng 4/4, tại thôn Yên Thổ, xã Nguyễn Văn Linh, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Hoàng Anh (SN 1987) đang mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 100 viên MDMA; 992 viên Methamphetamine; hơn 130g heroin và một điện thoại iPhone 16 Promax dùng giao dịch. Khám xét nơi ở của Anh, công an thu thêm 1,433g Methamphetamine.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh cùng số ma tuý bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, ngày 5/4, công an giữ khẩn cấp Phạm Trọng Lành (SN 1989), xác định thường xuyên mua bán ma túy với Anh qua mạng xã hội và chuyển khoản ngân hàng.

Ngày 6/4, Trần Văn Nhất (SN 1993) bị giữ khẩn cấp. Khám xét nơi ở của Nhất, lực lượng chức năng thu giữ 1,002g ketamine.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hoàng Anh và Phạm Trọng Lành thường xuyên mua bán ma túy tại phường Mỹ Hào và xã Nguyễn Văn Linh; Trần Văn Nhất tàng trữ ma túy để sử dụng. Cả ba đều dương tính với Amphetamine và Methamphetamine.

Ngày 8/4, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Anh và Lành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Nhất bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.